У Харкові до кінця 2024 року на Північній Салтівці планують відновити кілька будинків

П’ять багатоповерхових житлових будинків планують відновити до кінця 2024 року на Північній Салтівці.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

Мер зазначив, що для відновлення одного з найбільш пошкоджених житлових масивів Харкова міська влада використовує всі наявні ресурси.

«Ми не зупиняємо будівельні роботи. Маю надію, що до кінця року ще п’ять будинків ми відновимо. Це ті будинки, які зазнали дуже серйозних руйнувань, у тому числі були пошкоджені конструктиви», – розповів Ігор Терехов.

За його словами, фасади будівель фахівці відновлюють із використанням енергоощадних технологій.

Агентство Телевидения Новости