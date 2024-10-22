Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:27
Просмотров: 100

У Харкові до кінця 2024 року на Північній Салтівці планують відновити кілька будинків

У Харкові до кінця 2024 року на Північній Салтівці планують відновити кілька будинків

П’ять багатоповерхових житлових будинків планують відновити до кінця 2024 року на Північній Салтівці.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

Мер зазначив, що для відновлення одного з найбільш пошкоджених житлових масивів Харкова міська влада використовує всі наявні ресурси.

«Ми не зупиняємо будівельні роботи. Маю надію, що до кінця року ще п’ять будинків ми відновимо. Це ті будинки, які зазнали дуже серйозних руйнувань, у тому числі були пошкоджені конструктиви», – розповів Ігор Терехов.

За його словами, фасади будівель фахівці відновлюють із використанням енергоощадних технологій.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 