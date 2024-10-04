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У Харкові комунальники закрили контури в пошкодженій п’ятиповерхівці

У Харкові комунальники закрили контури в пошкодженій п’ятиповерхівці

Комунальні служби закрили контури у п’ятиповерховому житловому будинку, в який влучила ворожа авіабомба увечері 2 жовтня.

В ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок тієї атаки постраждали 11 осіб, серед них – трирічна дівчинка.

«Влучання було між третім та четвертим поверхами. Шість під’їздів будинку вже функціонують. Там поновили електро- та водопостачання, закрили всі контури. Щодо двох під’їздів, які зазнали найбільших руйнацій, то там зараз працюють експерти. Коли закінчать – розумітимемо, що робити далі», – зазначив Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що харків’ян, які втратили житло внаслідок нічної атаки, розселили в гуртожитки, де забезпечили їх усім необхідним.

Крім того, щоб постраждалі оперативно оформили заяви на отримання допомоги за державною програмою «єВідновлення», була організована робота мобільного ЦНАПу.

Агентство Телевидения Новости

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