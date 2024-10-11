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У Харкові працюють мобільні ЦНАПи
За дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова для зручності мешканців, у яких було пошкоджено майно від нещодавніх ворожих обстрілів працюють мобільні ЦНАПи Харкова.
Про це повідомляє міськрада.
Один з ЦНАПів знаходиться у віддаленій частині Індустріального району, інші два на Олексіївському та Салтівському жилмасивах.
В них можна подати заяву на отримання допомоги за державною програмою єВідновлення.
Загалом впродовж місяця такі центри відвідало близько 3 тис. мешканців.