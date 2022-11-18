У Харкові прибирають сніг

2 122 комунальних працівника сьогодні задіяно для прибирання від снігу вулиць, дворів, скверів та парків міста Харкова.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, прибудинкові території житлових будинків приводять до ладу 1 790 робітників КП «Харківблагоустрій». В очищенні дворів і внутрішньоквартальних доріг від снігу задіяно 15 одиниць автотракторної техніки та 19 засобів малої механізації.

Крім того, 322 працівники СКП «Харківзеленбуд» прибирають сніг у парках, скверах та на червоних лініях вздовж доріг. Для цього задіяно 25 одиниць автотракторної техніки.

Агентство Телевидения Новости