У Харкові стартувало обговорення щодо перейменування деяких вулиць

Громадське обговорення у формі електронного опитування щодо перейменування 25 топонімів проводиться в місті Харкові з 17 до 22 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором та її союзниками.

Серед пропозицій: вул. Інтернаціональну змінити на вул. Білоцерківську, вул. Мінську назвати вул. Дмитра Антоненка (на честь військового, який загинув у боях за Харків), вул. Новосибірську перейменувати на вул. Хортицьку, вул. Забайкальську – на вул. Леонтовича, а пров. Забайкальський – на пров. Щедрика.

Також пропонується повернути стару назву пр. Героїв Сталінграда та перейменувати його на пр. Байрона.

Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями та долучитися до обговорення можна тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за тел.: (057) 760-79-68.

Термін подання пропозицій – з 17 до 22 листопада включно.

Агентство Телевидения Новости