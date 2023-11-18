У Харкові стартувало обговорення щодо перейменування деяких вулиць
Громадське обговорення у формі електронного опитування щодо перейменування 25 топонімів проводиться в місті Харкові з 17 до 22 листопада.
Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.
Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором та її союзниками.
Серед пропозицій: вул. Інтернаціональну змінити на вул. Білоцерківську, вул. Мінську назвати вул. Дмитра Антоненка (на честь військового, який загинув у боях за Харків), вул. Новосибірську перейменувати на вул. Хортицьку, вул. Забайкальську – на вул. Леонтовича, а пров. Забайкальський – на пров. Щедрика.
Також пропонується повернути стару назву пр. Героїв Сталінграда та перейменувати його на пр. Байрона.
Детальніше ознайомитися з усіма пропозиціями та долучитися до обговорення можна тут.
Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за тел.: (057) 760-79-68.
Термін подання пропозицій – з 17 до 22 листопада включно.