У Куп’янському районі зросте тривалість комендантської години – де саме

З 1 вересня в Куп’янському районі Харківщини збільшується тривалість комендантської години, але її тривалість не буде однаковою для всіх населених пунктів району.

Комендантська година в одних громадах триватиме з 18:00 до 06:00, а на решті території – з 20:00 до 06:00.

Про це повідомили в Куп’янської районної державної адміністрації.

«Запровадити на території Куп’янського району з 01 вересня 2023 року комендантську годину шляхом заборони перебування громадян на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень, а також руху транспортних засобів на території: Дворічанської селищної, Кіндрашівської сільської, Куп’янської міської, Курилівської сільської, Петропавлівської сільської територіальних громад з 18:00 до 06:00 годин.

На території Великобурлуцької селищної, Шевченківської селищної, Вільхуватської сільської територіальних громад з 01 вересня 2023 року комендантську годину запровадити з 20:00 до 06:00 годин.» – йдеться в розпорядженні т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адмiнiстрацiï Андрія Канашевича.

Агентство Телевидения Новости