У Латвії на мовний іспит для посвідки на проживання записалися менше ніж половина росіян
За менш як місяць до крайнього терміну менше ніж половина росіян у Латвії записалися на мовний іспит, який є обов’язковою умовою для отримання постійної посвідки на проживання.
Як інформує Delfi, пише Європейська правда, про це повідомили в Управлінні у справах громадянства та міграції.
З 25 316 громадян росії у Латвії – колишніх негромадян і громадян Латвії, які мають скласти мовний іспит для отримання статусу постійного резидента ЄС у країні – документи подали лише 11 033 осіб.
Останній термін спливає 1 вересня.
Ті, хто не подав документи до цієї дати, або не подав документи на перездачу після попередньої невдалої спроби, можуть втратити право залишатися у Латвії.
Винятки передбачені лише для осіб віком від 75 років і тих, хто має серйозні проблеми зі здоров’ям.
Управління закликало не зволікати з поданням документів.