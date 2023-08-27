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У МЗС України відреагували на намір п’яти сусідніх країн продовжити заборону на експорт української продукції після 15 вересня

У МЗС України відреагували на намір п’яти сусідніх країн продовжити заборону на експорт української продукції після 15 вересня

"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як сплине дія заборони Єврокомісії.

Викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених інші категорії української продукції", — наголосили у міністерстві.

Та закликали керівництво ЄС і причетні країни, "деякі з яких отримали посилене фінансування із європейського бюджету", знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію.

**Напередодні міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Польща, Словаччина, Румунія, Болгарія та Угорщина продовжать заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

До країн, які зважаться йти всупереч рішенню ЄК, можуть бути застосовані торгівельні обмеження.

Джерело: https://t.me/znua_live/109312

Новости портала «Весь Харьков»

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