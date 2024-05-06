Радіус дії балістичних ракет рф загрожує європейській безпеці - Макрон

Радіус дії балістичних ракет рф загрожує європейській безпеці, тому не можна встановлювати ліміти на військову підтримку України, — президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю газеті La Tribune Dimanche.

За словами президента Франції, на карту поставлено безпеку європейців, оскільки Україна розташована за 1500 км від кордонів ЄС.

"Якщо росія переможе, в наступну секунду вже не буде ніякої безпеки ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні в нашій країні. Потужність і дальність дії російських балістичних ракет наражають усіх нас на небезпеку", — заявив Макрон.

Очільник Франції зрадів реакції кремля на його заяви про відправку солдатів. На його думку, це показує, що стратегія працює.

"Хвилювання росії показує, що ми маємо рацію, не закриваючи жодних дверей. В іншому випадку це означає, що ми погоджуємося відмовитися від міжнародного порядку, заснованого на законі, а отже, від миру та безпеки", — підкреслив Макрон.

Джерело: https://t.me/znua_live/146911

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