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У Росії визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні

У Росії визнали серйозну поразку в Харківській області та відступ на півдні

У Міноборони Росії визнали, що українські військові вибили війська РФ майже з усієї території Харківської області та заявили про великий відступ на півночі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони РФ.

Міноборони Росії у брифінгу 4 жовтня показало карту бойових дій в Україні, з якої можна зробити висновок про відступ російської армії майже з усієї території Харківської області. Крім того, російські воєначальники визнали великий відступ на північ від Херсонщини.

Цікаво, що відступ у північній частині Херсонської області, зафіксований на картах Міноборони, виявився суттєвішим, ніж на різних картах ЗМІ. У вівторок оборонне відомство РФ показало, що українські військові вийшли на лінію між Давидовим Бродом та Дудчанами. Таким чином лінія фронту у регіоні змістилася на південь приблизно на 30 кілометрів.

Агентство Телевидения Новости

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