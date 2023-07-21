У Слобідському районі міняють магістральний трубопровід, якому більш ніж 40 років

Комунальники перекладають магістраль на вулиці Зерновій у Слобідському районі. Загалом у районі планується перекласти дев’ять магістральних трубопроводів.

Про це повідомили у КП «Харківські теплові мережі».

Ділянку на вулиці Зерновій ввели в експлуатацію 1982 року. За словами начальника Слобідської філії Станіслава Заболоцького, лише за останні два роки вона дала понад 16 дефектів, і більшість з них – під час блекаутів минулої зими, тому було ухвалене рішення замінити стару трубу.

«Ця ділянка магістралі забезпечує теплом та гарячою водою 121 житловий будинок, п’ять шкіл, дитсадок та 14 відомчих установ. Через неї теплоносій подається у два райони – Слобідський та Основ’янський», – зазначили на підприємстві.

Одночасно з проведенням робіт на Зерновій монтується магістраль у Немишлянському районі на вулиці Рибалка, а у Слобідському районі замінили майже 2 км магістралі. За даними комунальників, обсяг магістральних перекладань по місту цього року набагато більший, ніж до війни.

Агентство Телевидения Новости