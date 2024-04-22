У США представили гіперзвукову ракету Mako з кількома методами наведення

Американська оборонна компанія Lockheed Martin представила проєкт багатоцільової гіперзвукової ракети Mako для літаків п'ятого покоління F-35.

Як зазначили автори оборонного порталу Naval News, розробники не розкривають характеристики цієї ракети, але стверджують, що їхня Mako вже готова для розгортання серійного виробництва, повідомляє АрміяInform.

Ракета була розроблена в основному при внутрішньому фінансуванні програми Stand In Attack Weapon (SiAW) ВПС США. Ця абревіатура означає резервну атакуючу зброю: ракета запускається лише тоді, коли літак перебуває у повітряному просторі супротивника. Це рішення передбачає дальність польоту, ймовірно, меншу ніж 150 кілометрів.

Рік Лой, старший менеджер програми ВМС США, зазначає, «для ВМС США це багатоцільна, високоефективна система, що володіє високою живучістю і доступною ціною. Тому ви зможете охопити безліч цілей одночасно за допомогою однієї системи озброєння».

Згідно із заявою Lockheed Martin, гіперзвукова ракета Mako може використовуватися на різних літаках, включаючи F-35, F-22, F-15, F-16, F/A-18, P-8, а також на інших військово-повітряних засобах, оснащених бойовими упорами діаметром 30 дюймів.

Цікаво, що винищувачі F-35 Lightning II будуть здатні нести до шести ракет Mako, що робить їх першими бойовими літаками п’ятого покоління, сумісними із гіперзвуковою зброєю.

Експерти відзначають, що більшість наявних гіперзвукових ракет не можуть бути розміщені у внутрішніх відсіках F-35, однак ракета Mako від Lockheed Martin може бути надійним варіантом для носія цього класу.

Інтеграція Mako значно розширює бойові можливості F-35 і підвищує його ефективність на полі бою. Це важлива вимога. Зовні встановлені ракети, бомби та крилаті ракети збільшують радіолокаційний переріз F-35 і тим самим знижують його малопомітність — його легше виявити засобами ППО противника.

На інших типах літаків, таких як F-22, F/A-18E/F і F-15 ракета може встановлюватися на пілонах під крилами. Ракета підходить для озброєння літаків, що злітають з авіаносців (наприклад, F-35C та F/A-18E/F). Однак, за твердженням розробників, ракету можна буде запускати та з наземних стартових установок, а також з кораблів та підводних човнів.

Хоча деталі нової ракети залишаються під секретом, відомо, що Mako володіє високою швидкістю, що перевищує 5 Мах, і використовує кілька методів наведення для підвищення точності ураження. Рік Лой підтверджує, що Mako була ретельно протестована із застосуванням передових технологій, як у віртуальному середовищі, так і на реальних літаках.

Інтеграція гіперзвукової ракети Mako з F-35 є значним кроком у розвитку військової авіації, що забезпечує винищувачам п’ятого покоління ефективну зброю для ураження високоефективних цілей на великих відстанях. Це також підтримує стремління Lockheed Martin до розробок передових інновацій у сфері зброї.

Дана ракета все ще перебуває в стадії розробки й на сьогодні контракту з Пентагоном на закупівлю гіперзвукових ракет Mako немає. Тому спочатку Lockheed Martin потрібен клієнт, який зможе запустити зброю у серійне виробництво та продемонструвати її можливості на практиці.

Джерело: armyinform.com.ua

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