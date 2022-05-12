Украина договорилась с Польшей о еще большем упрощении логистики на границе

Украина и Польша договорились об улучшении логистических возможностей на границе, сообщили в Мининфраструктуры.

В условиях блокады украинских портов Польша стала стратегически важным партнером Украины по вопросу экспорта агропромышленной продукции и перевозки необходимой военной и гуманитарной помощи из-за рубежа, объяснили в ведомстве.

Стороны уже договорились о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок, а также добились значительного прогресса в либерализации автомобильных перевозок.

«Я благодарен польским коллегам за отмену разрешений для автоперевозчиков на транспортировку в Украину топлива. Продолжаем совместно работать над усилением транспортной изоляции России и Беларуси», - заявил министр Александр Кубраков.

Источник: https://t.me/u_now/48384

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