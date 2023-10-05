Украина ищет способы как вернуть и наказать военнообязанных мужчин, незаконно уехавших за границу, - глава МВД Игорь Клименко

«Здесь золотую середину надо найти. Не упрекать, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Потому что эта проблема в дальнейшем будет социальной - невосприятие одним слоем населения тот слой населения, который сбежал от войны... Поэтому, конечно, государство сейчас ищет золотую середину, чтобы этих людей можно было вернуть в Украину», - отметил он.

Министр не исключает, что в качестве наказания государство может оштрафовать мужчин, незаконно уехавших из Украины. В то же время это не касается тех украинцев, которые уехали легально.

Джерело: https://t.me/u_now/114210

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