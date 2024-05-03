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Один загиблий, один постраждалий: наслідки авіаудару по Харкову

Один загиблий, один постраждалий: наслідки авіаудару по Харкову

3 травня близько 14:05 військові росії обстріляли Холодногірський район Харкова. Одна людина загинула, одна зазнала травм.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого», – написав Терехов.

Як повідомили в ГУНП Харківської області, ворог вдарив керованою авіабомбою. Горить двоповерховий будинок. Врятована одна людина, ще одна ймовірно знаходиться під завалами. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом обстрілу слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За даними Харківської ОВА, 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Зруйновані щонайменше два приватні будинки. Ліквідація наслідків триває.

Агентство Телевидения Новости

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