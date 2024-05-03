Окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова, горить будинок

3 травня окупантти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. Попоредньо, було застосовано керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Є загоряння приватного будинку. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, зафіксоване влучання в зоні житлової забудови. Такоє є інформація про пошкодження трамвая з пасажирами.

Також сьогодні о 12:08 росіяни завдали удару по Чугуєву. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Станом на 13:02 інформація про постраждалих не надходила. Триває ліквідація наслідків профільними службами.

Агентство Телевидения Новости