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Окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова, горить будинок

Окупанти вдарили по Холодногірському району Харкова, горить будинок

3 травня окупантти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. Попоредньо, було застосовано керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Є загоряння приватного будинку. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, зафіксоване влучання в зоні житлової забудови. Такоє є інформація про пошкодження трамвая з пасажирами.

Також сьогодні о 12:08 росіяни завдали удару по Чугуєву. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Станом на 13:02 інформація про постраждалих не надходила. Триває ліквідація наслідків профільними службами.

Агентство Телевидения Новости

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