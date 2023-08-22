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Украина поставила рф на море ультиматум: плавать будут или все, или никто

Украина поставила рф на море ультиматум: плавать будут или все, или никто

Атаковав российские корабли, Украина поступила правильно, ведь россия понимает только силу. Эту силу мы врагу продемонстрировали, и поставили ультиматум: плавать будут или все, или никто. Об этом заявил (https://www.youtube.com/watch?v=NJyFgRQTIRs&t=215s) народный депутат Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул: цель, которую мы должны себе поставить - не просто восстановление зернового коридора, а возобновление полноценного судоходства в Черном море, ведь именно от этого зависит наша экономика. А сейчас мы на 200% зависим от иностранного финансирования, которое может прекратиться в любой момент.

В то же время, по словам Гончаренко, для обеспечения свободного судоходства Украине нужна противовоздушная защита портов, которые в последнее время особенно яростно атакует рф. Все остальное мы можем сделать сами – мы уже доказали, что способны атаковать россию на Черном море, даже не имея военно-морского флота.

Джерело: https://t.me/u_now/109480

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