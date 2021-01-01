Украинцам повысили минимальную зарплату

С 1 января 2021 г. в Украине минимальная зарплата увеличивается на тысячу гривень - от 5 тыс. грн до 6 тыс. грн. Соответствующие показатели закреплены в госбюджете-2021, который Верховная Рада приняла 15 декабря.

Отметим, что с 1 января 2020 г. минимальная зарплата составляла 4723 грн, с 1 сентября 2020 г. - 5 тыс. грн.

Также госбюджетом на следующий год предусмотрено, что с 1 декабря минимальная зарплата составит 6,5 тыс. грн.

Агентство Телевидения Новости