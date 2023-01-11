Українські оператори Patriot почнуть навчання у США наступного тижня

Підготують близько 100 бійців.

У Пентагоні підтвердили, що у США незабаром розпочнеться навчання бійців Збройних сил України користуванню системою протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив кореспондент української служби “Голосу Америки” Остап Яриш.

За його словами, Міністерство оборони США підтвердило, що найближчим часом на базі Fort Sill у штаті Оклахома розпочнеться навчання українських воїнів на Patriot.

Пентагон очікує, що тренування пройдуть близько 100 українських бійців.

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