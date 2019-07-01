"Укроборонпром" не будут ликвидировать

Новые власти не будут ликвидировать концерн "Укроборонпром".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью LB.ua сказал, что он намерен "серьезно заняться" реформированием "Укроборонпрома", но как концерн он будет сохранен.

Также Данилюк сообщил, что концерн получит нормальное корпоративное управление, сильный наблюдательный совет и профессиональный менеджмент.

Кроме того, предполагается определить лучшие предприятия, которые и будут максимально загружены заказами.

"Я хочу зафиксировать следующее: «Укроборонпром» – это бизнес. Он должен быть максимально эффективным. Когда размазывают производство техники по десяти заводам, о какой эффективности может идти речь? И ремонт, и производство нужно сконцентрировать на лучших заводах, модернизировать и загрузить их полностью. Люди обеспечены работой, у них появляется специализация, унифицированное качество. Это должны быть крупные предприятия, они проектировались и работают на значительных мощностях. А не делить, грубо говоря, по 20 танков между 5 заводами, где люди будут работать неполный день", - сказал он.

Напомним, что в феврале в Украине возник скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере.

После этого группа депутатов Верховной Рады во главе с Сергеем Пашинским зарегистрировала законопроект №10248 о ликвидации государственного концерна "Укроборонпром".

Законопроект предусматривает подчинение предприятий - участников концерна центральному органу исполнительной власти.

Также в тексте прописана особая процедура ликвидации предприятий сферы оборонной промышленности.

В апреле эту идею поддержал и замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

Агентство Телевидения Новости