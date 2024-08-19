Укрпошта представила марку, присвячену 33-й річниці незалежності України

Укрпошта випускає нову марку, присвячену 33-й річниці незалежності України.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«Сьогодні, 19 серпня, Всесвітній день філателії, яку, тому ми вирішили, що саме сьогодні варто представити та відкрити передзамовлення на нову марку, присвячену Дню Незалежності – «Все буде UA!», – зазначив Смілянський.

Тираж нової марки – 800 тисяч екземплярів.

Художник – Нікіта Тітов.

Поштова марка «Все буде UA!» (у формі мапи України на самоклейному папері) продовжує популярний випуск 2019 р. «Слава Україні!», який здобув золото престижного міжнародного конкурсу Nexofil Award 2020 (м. Мадрид, Іспанія) в категорії «Найбільш оригінальний формат марок у світі».

Передзамовити марку можна з 19 серпня, а з 23 серпня вона буде доступна до купівлі онлайн та у відділеннях. ⠀

Агентство Телевидения Новости