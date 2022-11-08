Сегодня 10:16
Просмотров: 61
Уперше в історії Україна представить свій павільйон на Конференції ООН зі зміни клімату
Мета павійльону — показати згубний вплив війни на весь світ та заручитися підтримкою для відродження країни.
Павільйон складається з 3 смислових блоків. У його центрі — інсталяція у вигляді вирви від снаряда. Такими усіяні зараз родючі українські землі. Всередині вирви понад п’ятсот кубів з шістнадцятьма видами українських ґрунтів як нагадування про величезний потенціал України та її важливість для світової продовольчої стабільності.
Джерело: https://t.me/vekha/52668