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Уряд Болгарії отримав вотум недовіри, прем'єр звинуватив росію

Уряд Болгарії отримав вотум недовіри, премєр звинуватив росію

Парламент Болгарії оголосив вотум недовіри урядові країни на чолі з прем'єр-міністром Кирилом Петковим.

Як передає Укрінформ з посиланням на Politico, за відставку кабінету міністрів проголосували 123 депутати з 239.

Опоненти Петкова звинуватили його в недостатніх зусиллях у боротьбі з інфляцією та активній підтримці Північної Македонії у її прагненні стати кандидатом на вступ до Євросоюзу.

Сам Петков поклав провину на росію, а також на мафію, яка, за його словами, справляє великий вплив на політичну еліту країни.

Як зауважує видання, Петков, який прийшов до влади пів року тому під гаслами боротьби з корупцією, доклав значних зусиль, аби після вторгнення рф в Україну Болгарія зайняла жорстку позицію щодо москви.

Серед осіб, котрі сприяли усуненню його уряду, Петков указав, зокрема, на російського посла в Болгарії, і звинуватив рф, яка має вплив на законодавців з ультраправої партії «Відродження».

Politico нагадує, що розвал чотирипартійної коаліції в Болгарії почався з партії, очолюваної колишнім ведучим телешоу Славі Трифоновим. він заявив про розбіжності з приводу бюджету і звинуватив Петкова в занадто м'якій позиції стосовно Північної Македонії.

Значна частина політиків у Болгарії вважає, що цей крок Трифонова зумовлений його зв’язками з мафією.

У будь-якому разі, підсумовує видання, якщо Петкову не вдасться переформатувати коаліцію, на Болгарію чекають уже четверті загальні вибори з квітня 2021 року.

Источник: ukrinform.ua

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