Українські захисники продовжують завдавати колосальних втрат російським окупантам, які прийшли з вогнем на нашу землю. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на сьогодні загальні втрати ворога становлять орієнтовно 24 700 військових.

Орієнтовно — допоки йде війна. Нині нам начебто не до «дбайливих» підрахунків. Утім, пошуки та евакуація тіл загиблих росіян в Україні відбувається у режимі нон-стоп згідно всіх міжнародних норм і правил ведення війни, та попри вперті відмови росії прибрати ці тіла на її терени…

Як вже неодноразово повідомлялося, росіяни відмовляються навіть вести перемовини щодо цієї проблеми. Навпаки: міністерство оборони росії, що підтверджують різні джерела, наказало ховати мертвих російських військових у братських могилах, а коли це неможливо — знищувати їхні тіла будь-яким доступним на полі бою способом.

Наперекір такому, у відповідності з міжнародним законодавством Кабінетом Міністрів України розроблено і затверджено покроковий порядок здійснення їхнього пошуку, ексгумації та зберігання до моменту передачі останків представникам «противної воюючої сторони». Мобільна група військових журналістів мала змогу спостерігати, як саме відбувається отакий процес у Харкові та навколо нього, в районах активних бойових дій, пише АрміяInform

З Харкова знищених орків відвантажують вагонами

Прочитаєте за: 2 хв. 6 Травня 2022, 10:47 834

Українські захисники продовжують завдавати колосальних втрат російським окупантам, які прийшли з вогнем на нашу землю. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на сьогодні загальні втрати ворога становлять орієнтовно 24 700 військових.

Орієнтовно — допоки йде війна. Нині нам начебто не до «дбайливих» підрахунків. Утім, пошуки та евакуація тіл загиблих росіян в Україні відбувається у режимі нон-стоп згідно всіх міжнародних норм і правил ведення війни, та попри вперті відмови росії прибрати ці тіла на її терени…

Як вже неодноразово повідомлялося, росіяни відмовляються навіть вести перемовини щодо цієї проблеми. Навпаки: міністерство оборони росії, що підтверджують різні джерела, наказало ховати мертвих російських військових у братських могилах, а коли це неможливо — знищувати їхні тіла будь-яким доступним на полі бою способом.

Наперекір такому, у відповідності з міжнародним законодавством Кабінетом Міністрів України розроблено і затверджено покроковий порядок здійснення їхнього пошуку, ексгумації та зберігання до моменту передачі останків представникам «противної воюючої сторони». Мобільна група військових журналістів мала змогу спостерігати, як саме відбувається отакий процес у Харкові та навколо нього, в районах активних бойових дій.

… Зранку начальник відділу цивільно-військового співробітництва ЗСУ Сил оброни Харкова офіцер Вадим Лясковський, зібрав визначену міжвідомчу команду фахівців для виїзду в місця, де були знайдені тіла загиблих окупантів для їхньої ексгумації та вивозу. Супутнім завданням була перевірка даних про вірогідні локації групових поховань загиблих орків їхніми ж «братами».

— Ми отримуємо інформацію про такі поховання й просто кинуті у звільнених районах Харківщини в першу чергу від наших військових. А вже потім — від місцевих мешканців, які пережили окупацію, й просто не байдужих українців. — Розповідає офіцер на місці подій. — Одразу скажу, що справа це не швидка. Бо навіть виявивши низку могил знищених російських військовослужбовців, ми доставляємо їхні останки у вагони-рефрижератори лише через певний термін. Бо після обстеження саперами й вилучення із землі їх спочатку намагаються ідентифікувати СБУ та інші правоохоронні органи. Всі процедури документуються й актуються, обов’язково — технічними засобами, що унеможливлює спекуляції фактами зі сторони росіян…

… У цей день була перевірена інформація про одне із таких «братських» поховань орків поряд із лінією фронту. Вона не підтвердилася. Але до місця тимчасового зберігання у спеціальних вагонах-рефрижераторах, наданих «Укрзалізницею», міжвідомча група перевезла знайдені тіла тринадцяти знищених окупантів. У вагоні, де їм надали тимчасовий «прихисток», їх стало вже сорок. А за останнім заповненим до санітарних норм вагоном ще й курява не вляглася. Подробиці — у відео…

Агентство Телевидения Новости