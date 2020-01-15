За год материальную помощь получили почти 10 тысяч горожан

По итогам письменных обращений 9 тыс. 865 харьковчанам была предоставлена материальная помощь на сумму более 53,8 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Всего в прошлом году в исполнительный комитет городского совета поступило 56,6 тыс. письменных обращений граждан.

Харьковчане, в основном, обращались по вопросам коммунального хозяйства (33,3 тыс. обращений), социальной политики (13 тыс.), земельных отношений (5,1 тыс.), здравоохранения (4,3 тыс.), жилищной политики (4 тыс.).

По письменным обращениям граждан положительно решено более 19,6 тыс. вопросов, по остальным даны разъяснения или внесены в план работ.

Выполнены работы по 562,8 тыс. устных обращений и даны разъяснения на 398,8 тыс. вопросов, с которыми граждане обратились в информационно-диспетчерскую службу «15-62».

К департаментам, управлениям Харьковского городского совета в 2019 году поступило более 22,2 тыс. письменных обращений, принято руководителями на личных приемах более 4,6 тыс. граждан.

В результате по письменным обращениям положительно решено более 16,7 тыс. вопросов.

Бесплатная правовая помощь предоставлена 1314 гражданам.

Кроме того, в 2019 году специалисты отдела по вопросам правовой помощи Департамента делопроизводства провели 287 выездных приемов в Центре предоставления административных услуг г. Харькова и его территориальных подразделениях, в том числе 46 приемов - в Региональном центре услуг.

Агентство Телевидения Новости