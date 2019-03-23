Запобігання спробам втручання в роботу ЦВК та провокаціям – Президент акцентував увагу СБУ на забезпеченні виборчого процесу

Президент Петро Порошенко наголосив, що нині перед Україною стоять особливі виклики, пов’язані з фінальною стадією президентської виборчої кампанії.

«Наголошую, що ставка на цих виборах є надзвичайно висока. Ми обиратимемо майбутнє України на тривалу перспективу. Щоб зусилля і жертви народу не виявилися марними, ми маємо підтвердити незмінність нашого курсу. Ми робимо вибір між «бути» і «не бути», - сказав він під час урочистих заходів з нагоди 27-ї річниці створення СБУ.

«Путін переконаний, якщо його план змінити владу в Україні спрацює, то стане можливою зміна європейського та євроатлантичного курсу України. Для цього ним задіяний весь арсенал «гібридної» війни, зокрема і в інформаційному просторі. Його фейки несуть брехню і ненависть, розбрат», - зауважив Глава держави.

Президент зауважив, що зараз в хід пішли силові провокації: «Всі помічають зараз, що виборчу кампанію явно хочуть перевести в формат вуличних зіткнень. Кремлю потрібно, щоб пролилася кров, українська кров. Друзі, це не є сценарій перемоги когось на виборах. Це – спроба зірвати вибори». Він наголосив, що такий розвиток подій не є українським сценарієм.

«Наш сценарій – провести прозорий і справедливий виборчий процес, забезпечити чесний підрахунок голосів. Тільки так ми зможемо продовжити курс, яким ми йшли п’ять років. Це є мій обов’язок як Президента України і як гаранта конституційних прав і свобод українських громадян. Це є робота і справа честі СБУ, випробування професіоналізму і якості роботи вашої служби», - зауважив Глава держави.

Він зауважив, що особливе занепокоєння в контексті проведення виборів і підведення їхніх підсумків викликає підривна діяльність Росії, тому числі і у кіберпросторі, а також спроба залучити правоохоронні органи на бік тої чи іншої політичної сили, в тому числі і опозиційного спрямування. «Нічого у вас не вийде», - додав Петро Порошенко.

«Предметом особливої діяльності і уваги Служби безпеки має стати запобігання спробам втручання в роботу комп’ютерних систем Центрвиборчкому й інформаційних ресурсів, якими поширюватимуться дані про перебіг і результати підрахунку голосів. Це ваша справа честі», - сказав Президент.

Водночас, за його словами, ніхто не знімає зі СБУ відповідальності за блокування терористичної загрози, захист об’єктів критичної інфраструктури, боротьбу з організованою злочинністю. «У період виборів можливі будь-які провокації – від вкидань дезінформації до саботажу, диверсій та терористичних актів. Зрештою, не можна забувати й того, що на наших кордонах озброєна до зубів російська армія чекає першого-ліпшого нашого промаху, нашої слабкості, аби розпочати вторгнення», - наголосив Петро Порошенко.

«Отже, прошу Службу безпеки у цей відповідальний період працювати з потроєною напругою і увагою, з повною віддачою сил. На помилку в нас просто немає права», - резюмував він.

Источник: president.gov.ua

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