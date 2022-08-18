Зарубежные фонды помогут Харькову не замерзнуть зимой

Харьковский городской голова Игорь Терехов вчера, 17 августа, встретился с представителями зарубежных фондов, которые готовы помочь Харькову подготовиться к отопительному сезону 2022/2023 гг.

Харьков посетили представители таких организаций: Норвежский совет по делам беженцев (NRC), «Solidarités International» (Франция), «People in Need» (Чехия), «ACTED» (Франция) и «UNHCR» (Швейцария).

В рамках встречи Игорь Терехов рассказал о текущей ситуации в городе. В частности, мэр сообщил, что вследствие обстрелов разрушено в той или иной степени более 4 тыс. жилых домов, 110 школ, более 100 детских садов, более 50 учреждений здравоохранения и сотни других административных и нежилых зданий. Также враг целенаправленно уничтожает систему теплоснабжения.

«Впереди - отопительный сезон, холода. Нам нужно, чтобы харьковчане не замерзли, не умерли от морозов. Последние обстрелы показывают, что агрессоры целенаправленно бомбят инфраструктуру «Харьковских тепловых сетей» - ТЭЦ, котельные, тепломагистрали. И от того, как мы подготовимся к отопительному сезону и как будем действовать во время обстрелов в осенне-зимний период, зависит очень многое», - отметил Игорь Терехов.

По словам мэра, подготовка к зиме для Харькова стала главным вызовом, преодолеть который помогают волонтеры. Так, совместно с коммунальщиками они разбирают завалы, закрывают контуры, вставляют окна, а также доставляют гуманитарную помощь, в том числе вынужденным переселенцам с оккупированных территорий.

«Нас ждет колоссальная работа. Учитывая сложившуюся ситуацию, я хотел бы обратиться к вам с просьбой также принять участие в этом. Я уверен, что если мы всем миром навалимся на эту проблему, то Харьков выдержит предстоящую зиму», - обратился мэр к участникам встречи.

Отметим, зарубежные фонды планируют предоставить Харькову тепловые приборы и топливо для них, оказать помощь в замене окон и дверей, а также помочь с содержанием коллективных центров для вынужденных переселенцев.

Джерело: https://t.me/citykharkivua/13582

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