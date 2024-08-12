Зеленський нагородив харківських нацгвардійців орденами та медалями

Вісім харківських нацгвардійців отримали президентські нагороди – ордени «За мужність» та медалі «За військову службу Україні».

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

«За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента України військовослужбовці 5-ї Слобожанської бригади НГУ нагороджені орденами «За мужність» та медалями «За військову службу Україні», – йдеться в повідомленні.

Орденом «За мужність» III ступеня:

Олексій Кравченко, солдат;Олександр Носенкіс, молодший сержант;Дмитро Сергієнко, старший солдат.

Медаллю «За військову службу Україні»:

Едуард Шуль, солдат;Сергій Гончаров, солдат;Дмитро Щербіна, солдат;Микола Надутий, старший солдат;Олександр Немченко, солдат.

Агентство Телевидения Новости