Зеленський про мобілізацію в рф: путін хоче втопити Україну у крові російських солдатів

Президент Росії Володимир Путін хоче втопити Україну у крові російських солдатів. Для цього глава Кремля оголосив часткову мобілізацію в РФ.

Про це заявив президента Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю BILD.

Зеленський відреагував на указ Путіна щодо мобілізації. Він заявив, що знав про таке рішення російського диктатора та не дивився його брифінг сьогодні.

«У мене є вся інформація, яка мені потрібна. У цій промові не було нічого нового для мене», – сказав гарант.

За словами президента, мобілізація показує, що РФ має проблеми з офіцерами та іншими військовими кадрами.

«Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти загинули. Вони навіть не могли закінчити своєї освіти. Всі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають», – додав він.

Зеленський вважає, що Путіну потрібна багатомільйонна армія, щоб досягти перемог фронті. Оскільки російські війська зазнають втрат та втікають з поля бою.

«Він хоче втопити Україну в крові, але також і в крові своїх солдатів», –підкреслив президент.

Раніше ми повідомляли, що Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують 300 тисяч резервістів.

Проте в опублікованому указі Путіна відсутній сьомий пункт. У Кремлі заявили, що ця частина засекречена і стосується кількості мобілізованих.

Агентство Телевидения Новости