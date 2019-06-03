Зеленский вернул Кучму в Минские переговоры

Президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.

Об этом он сказал на брифинге 3 июня.

Глава государства рассказал, что встречался с партнерами из США, Германии, Франции и других стран Евросоюза и обсуждал очень важный вопрос для каждого украинца - прекращение войны на Донбассе.

"У нас есть общая позиция. Это возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандском формате и разблокировка Минского процесса. Уже 5 июня будет трехсторонняя встреча (в Минске -ред.) Во главе - я очень хотел и старался, чтобы это был профессиональный человек, которого уважают в Украине и в мире - с Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал Зеленский.

В свою очередь пресс-служба президента сообщила на сайте главы государства о встрече Зеленского с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на которой Зеленский представил Кучму как руководителя.

Отмечается, что участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма представлял Киев в Трехсторонней контактной группе в 2014-2018 годах.

В конце сентября 2018 года Кучма заявил о намерении завершить работу в ней.

22 ноября стало известно, что президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

19 мая 2019 года Марчук сообщил о прекращении своей деятельности в Минском процессе.

24 мая президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Его проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, отстаиваемых позициях, фамилиях и списках заложников и пропавших и другой проблематике.

Агентство Телевидения Новости