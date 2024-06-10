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ЗСУ уразили зенітні ракетні комплекси рф в тимчасово окупованому Криму

ЗСУ уразили зенітні ракетні комплекси рф в тимчасово окупованому Криму

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена «високоефективною» протиповітряною обороною противника.

Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400.

Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів рф.

Агентство Телевидения Новости

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