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Автобусы №212э и 266э и трамвай №26 изменят маршруты

Автобусы №212э и 266э и трамвай №26 изменят маршруты

Движение транспорта по ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до ул. Бучмы, будет запрещено с 8:00 15 июля до 24:00 20 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией ул. Академика Павлова.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим ул. Леся Сердюка, ул. Дружбы Народов, ул. Бучмы, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Героев Труда и др.

В связи с этим, с 8:00 15 июля до 24:00 20 августа автобусы №212э, 266э изменят маршруты и конечные остановки:

- ул. Героев Труда - ул. Героев Труда, 9 (ТРЦ «Дафи», конечная остановка автобуса №208э);

в обратном направлении:

- ул. Героев Труда и далее по маршруту.

Автобусы №212э и 266э и трамвай №26 изменят маршруты

Движение трамваев по ул. Веснина, Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко, будет запрещено не 14 июля, как планировалось ранее, а с 9:30 до 12:00 15 июля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки перенесли в связи со значительными осадками и невозможностью выполнения работ по кронированию деревьев возле контактной сети трамвая на Журавлевском спуске.

Завтра, 15 июля, когда работы смогут выполнить, трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко – ст. м. «Киевская».

Источник: city.kharkov.ua

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