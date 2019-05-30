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Из Харькова на море пустят двухэтажный поезд

Из Харькова на море пустят двухэтажный поезд

"Укрзализныця" запускает двухэтажный поезд "Интерсити" из Харькова в Геническ. Он станет одним из пяти летних рейсов из Харькова к морю. Поезд №729/730 "Харьков-Геническ" будет курсировать через Запорожье. "Интерсити" рассчитан на 636 мест для пассажиров, сообщает Today.ua.

Поезд будет ходить ежедневно с 13 июня по 1 сентября. Цена билетов зависит от дня недели и составляет около 330 гривен.

Также "Укрзализныця" отмечает, что с 23 мая пассажирам разрешается перевозить велосипеды не только в ночных поездах, но и в "Интерсити" и "Интерсити+". Но для этого перед транспортировкой велосипед необходимо разобрать и правильно упаковать.

Кроме того, теперь пассажиры "Интерсити" и "Интерсити+" снова могут заказывать питание при покупке билета. За 89 гривен "Укрзализныця" предлагает фреш-сендвич с курицей или сыром фета и чай.

Источник:  www.sq.com.ua

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