Коронавирус: количество пассажиров в метро упало в два раза

Количество пассажиров, которые пользуются Харьковским метрополитеном, сократилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщил заместитель гендиректора предприятия Владислав Теренко, комментируя акцию протеста машинистов из-за невыплаченной зарплаты.

"Соответственно, и доход метрополитена уменьшился в два раза. Этих средств не хватает ни на обслуживание, ни на объемные виды ремонта как подвижного состава, так и эскалаторного хозяйства, так и путе", - отметил Теренко.

Напомним, метро в Харькове не работало с 17 марта по 25 мая из-за карантина.

Источник: sq.com.ua

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