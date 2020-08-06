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Майбутнє сучасних і надійних доріг в Україні за цементобетоном, - Владислав Криклій

Майбутнє сучасних і надійних доріг в Україні за цементобетоном, - Владислав Криклій

Програма Президента “Велике будівництво” на українських дорогах триває, проте вимагає нових підходів до будівництва сучасних та якісних автошляхів, зокрема, з використанням цементобетону. На цьому наголосив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час презентації Програми розвитку цементобетонних доріг в Україні, яка відбулася сьогодні, 5 серпня, у Києві.

“Наразі цементобетонні дороги становлять лише 1% від загальної протяжності мережі автошляхів в Україні, але ми будемо змінювати цю ситуацію. Перші проєкти з цементобетонним покриттям вже реалізуються на дорозі Н-31 Київ-Дніпро в Полтавській області. Також триває реконструкція обходу Житомира на дорозі М-06 та капітальний ремонт автошляху Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв в Миколаївській області”, - повідомив очільник Міністерства.

За його словами, таку технологію важливо використовувати на дорогах з найбільшою інтенсивністю і великим навантаженням на дорожнє покриття. Тим паче, що висока локальна складова собівартості цементобетонних доріг веде до створення нових робочих місць та зменшує залежність країни від імпорту.

“Цементобетонні дороги є дешевшими та надійнішими, оскільки мають більший термін експлуатації у порівнянні з асфальтними, вони термостійкі і здатні витримувати значні навантаження. Світовий банк рекомендує будувати саме такі дороги для створення дешевої та надійної інфраструктури. І ми продовжимо вивчати кращий закордонний досвід для будівництва таких доріг”, - додав Владислав Криклій.

Програму розвитку цементобетонних доріг в Україні презентували Укравтодор, ДП “ДержДорНДІ” та Асоціація виробників цементу України.

Участь у заході також взяли народна депутатка України, голова міжфракційного об’єднання “За Велике будівництво” Олена Шуляк, голова Укравтодору Олександр Кубраков, голова Асоціації виробників цементу України Павло Качур, президент Національної асоціації дорожників України Микола Березовський, директор ДП “ДерждорНДІ” Артем Безуглий, експерти галузі, представники бізнесу та ЗМІ.

Источник: mtu.gov.ua

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