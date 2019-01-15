МАУ вводит новые цены на перевозку ручной клади

С 15 января в Международных авиалиниях Украины начнут действовать новые нормы перевозки ручной клади. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что новые правила актуальны для пассажиров, которые приобрели билеты с 1 ноября 2018 года для путешествия с 15 января 2019 года. Теперь норма ручной клади будет зависеть от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому был приобретен билет.



Также с 15 января 2019 года каждый пассажир МАУ, независимо от класса обслуживания и тарифа, по которому он приобрел свой билет, получит возможность взять с собой еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не больше чем 40×30×10 см, предварительно оплатив ее перевозки сбор в размере 15 евро.



Оплатить провоз дополнительного места ручной клади можно будет в аэропорту отправления.

Источник: u-news.com.ua

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