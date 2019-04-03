Озвучен рейтинг лучших авиакомпаний мира

Лучшей авиакомпанией мира признана сингапурская компания Singapore Airlines. Она является одной из крупнейших в мире авиакомпаний, а ее самолеты летают в более чем в 60 пунктов назначения в 35 странах на 6 континентах.

Топ-10 лучших авиакомпаний мира по данным агрегатора TripAdvisor:

Singapore Airlines Qatar Airways EVA Air Emirates Japan Airlines Southwest Airlines Azul Air New Zealand Jet2.com ANA (All Nippon Airways)



Салон самолета Singapore Airlines//Фото: Getty Images

Singapore Airlines получила награду за лучший бизнес-класс. Qatar Airways – тоже лучший бизнес-класс. Авиаперевозчик Emirates отмечен за лучший салон первого класса.

В категории лучший премиальный экономический класс отмечена авиакомпания Air New Zealand. Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic, а лучшей компанией-лоукостером – Jet2.com.





Источник: 24tv.ua

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