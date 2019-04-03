Озвучен рейтинг лучших авиакомпаний мира
Лучшей авиакомпанией мира признана сингапурская компания Singapore Airlines. Она является одной из крупнейших в мире авиакомпаний, а ее самолеты летают в более чем в 60 пунктов назначения в 35 странах на 6 континентах.
Топ-10 лучших авиакомпаний мира по данным агрегатора TripAdvisor:
- Singapore Airlines
- Qatar Airways
- EVA Air
- Emirates
- Japan Airlines
- Southwest Airlines
- Azul
- Air New Zealand
- Jet2.com
- ANA (All Nippon Airways)
Салон самолета Singapore Airlines//Фото: Getty Images
Singapore Airlines получила награду за лучший бизнес-класс. Qatar Airways – тоже лучший бизнес-класс. Авиаперевозчик Emirates отмечен за лучший салон первого класса.
В категории лучший премиальный экономический класс отмечена авиакомпания Air New Zealand. Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic, а лучшей компанией-лоукостером – Jet2.com.
Источник: 24tv.ua