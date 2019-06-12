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Суд приостановил лицензию популярного украинского лоукостера: подробности

Суд приостановил лицензию популярного украинского лоукостера: подробности

Суд принял решение остановить деятельность украинской авиакомпании SkyUp. Об этом передает avianews.

Решение о приостановке лицензии принял Барышевский суд Киевской области еще 4 июня 2019 года.

В самом лоукостере утверждают, что данное постановление не может обладать законной силой в демократическом государстве. По мнению сотрудников SkyUp каждый день огромное количество пассажиров могут писать, что им не нравится что-либо в услугах авиакомпании, будь то питание, поведение стюардов или кресла в салоне самолета. Но в тоже время это не является основой для лишения авиакомпании лицензии.

Также в SkyUp заявили, что каждый день около 8 000 человек может пострадать из-за решения судей.

Хотя по состоянию на 09:50 среды, 12 июня, в киевском "Борисполе" в табло расписания рейсов указаны и маршруты SkyUp.

SkyUp Airlines - украинская бюджетная авиакомпания, основанная в 2016 году и начавшая полеты с мая 2018 года. Базируется в международном аэропорту "Борисполь", в терминале F.

Основные направления - Ближний Восток, Северная Африка, Европа.

Суд приостановил лицензию популярного украинского лоукостера: подробности

Суд приостановил лицензию популярного украинского лоукостера: подробности

Суд приостановил лицензию популярного украинского лоукостера: подробности

Источник: newsone.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: авиа

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