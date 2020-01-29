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Терминалы “E-ticket” принимают монеты (станции)

Терминалы “E-ticket” принимают монеты (станции)

Пополнить единый проездной теперь можно монетами 1 и 2 гривны.

Жители города Харькова заметили, что на некоторых станциях метро, в терминалах для пополнения карточек E-ticket, появилась функция пополнения карт не только купюрами, но и монетами 1 и 2 гривны.

В службе поддержки E-ticket сообщили, что действительно, для удобства харьковчан в терминалах постепенно появляется такая возможность.

Сегодня такие терминалы уже работают на станциях метро: “Холодная гора”, “Южный вокзал”, “Проспект Гагарина”, “Завод имени Малышева”, “Исторический музей”, “Университет”, “Пушкинская”, “Киевская”, “Академика Павлова “,” Метростроителей “.

В планах, чтобы минимум один такой терминал стоял на каждой станции подземки. Установка продолжается, но точных сроков в службе поддержки не дают.

Напомним, что ранее в горсовете объяснили, как будут работать старые проездные в метро с 1 марта 2020 года.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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