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В новогоднюю ночь метро в Харькове будет работать до трех часов утра

В новогоднюю ночь метро в Харькове будет работать до трех часов утра

Харьковский метрополитен будет работать до 3:00 в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением общегородских новогодних мероприятий.

Кроме того, до 4:00 1 января по основным направлениям будут ходить трамваи, троллейбусы и автобусы, чтобы обеспечить подвоз пассажиров от станций метрополитена.

Источник: city.kharkov.ua

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