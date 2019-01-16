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В первой половине дня среды улица Скрипника будет перекрыта

В первой половине дня среды улица Скрипника будет перекрыта

Движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, будет запрещено с 5:00 до 13:00 завтра, 16 января.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением траурной церемонии прощания с Почетным гражданином города Харькова Александром Кривцовым в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрипника, 7).

На этот период объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.

Также будет запрещена парковка и стоянка транспорта в местах проведения траурных мероприятий по ул. Скрипника и ул. Пушкинской.

Источник: city.kharkov.ua

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