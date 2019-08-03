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В понедельник по Харькову изменится движение транспорта

В понедельник по Харькову изменится движение транспорта

На Коммунальном мосту временно меняется схема движения транспорта

Движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) будет изменено с 6:00 5 августа до 18:00 20 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода по пр. Льва Ландау.

На этот период двустороннее движение будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.

В связи с этим, автобусы №7э, 15э, 107э, 152э, 225э, 255э, 267э будут объезжать этот участок следующим образом (при движении в сторону пр. Героев Сталинграда): пр. Льва Ландау - съезд с Коммунального путепровода на пр. Московский - разворот на перекрестке пр. Московский - ул. Энергетическая - заезд на Коммунальный мост - пр. Льва Ландау и далее по маршруту.

Также с 6:00 5 августа до 18:00 20 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау за съездом с путепровода через пр. Московский при движении в сторону пр. Героев Сталинграда.

На этот период движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№19: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - разворотный круг «Ст. м. «Московский проспект» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

(в обратном направлении): ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р;

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - разворотный круг «Ст. м. «Московский проспект» - пр. Московский - пр. Льва Ландау - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

(в обратном направлении): ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка».

В понедельник по Харькову изменится движение транспорта

Троллейбусы №19 и 20 три дня не будут ходить, а №31 и 35 изменят маршрут

Движение троллейбусов по пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Сталинграда до пр. Юбилейного, будет запрещено с 9:30 до 15:00 5, 6 и 7 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода на пр. Льва Ландау.

На этот период движение троллейбусов будет осуществляться так:

- троллейбусы №19 и 20: не ходят;

- троллейбусы №31 и 35: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова».

Источник: city.kharkov.ua

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