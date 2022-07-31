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Сегодня 09:33
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+51 міліард

Ожидается, что на следующей неделе большая делегация из Алжира отправится в Китай с целью получить финансирование строительства транссахарского газопровода TSGP мощностью 30 млрд кубиков в год по перекачке нигерийского газа через Нигер и Алжир в Европу. Нужно $13 млрд.

Если китайцы согласятся (известно, что 80% всех зарубежных инвестиций Китая приходится на сырьевые товары), то это будет плюсиком к 51 млрд кубиков газа, которые поставляет в Европу Алжир.

+51 міліард

+51 міліард

Джерело: https://t.me/segozavr/2542

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: єс, Алжир, нафта

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