Продажна ли Европа? Судите сами

Телеканал Euronews вчера 12 (двенадцать!) раз показал Сергея Лаврова со словами "мы безусловно хотим мира, но с Зеленским не о чем договариваться". Если рядовому европейскому обывателю 12 раз повторить, что россия хочет мира, то он будет считать, что так оно и есть. Это закон психологии. А потом они ещё показывали Орбана, который сказал, что не видит Украину в составе ЕС.

Как такое может происходить на канале, управляемом странами ЕС? А вот так. Держитесь за стул: телеканал Euronews недавно купил Орбан с группой бизнесменов. На корню! Отсюда такая резко антиукраинская и даже антиевропейская позиция (а до того антиизраильская). Злые языки говорят, что деньги на покупку канала Орбану дали в Москве. Так что у путина появился канал с вещанием на 300 миллионов европейцев. Фантастика!

А теперь решайте, продажна ли Европа.

Джерело: https://www.facebook.com/sergejtalk

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