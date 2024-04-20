Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признавать путина легитимным президентом

Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признавать Владимира путина легитимным президентом рф, следует из опубликованной на сайте ПАСЕ резолюции. В документе сказано, что путин в 2024 году стал президентом в результате выборов, которые не были свободными и честными, а режим путина назван «приверженным войне с демократией». В ПАСЕ призвали страны Европы прекратить все контакты с россией, кроме гуманитарных.

«Ни одному подлинному оппоненту Владимира путина даже не было разрешено баллотироваться», — говорится в резолюции.

В ПАСЕ добавили, что россия «постепенно превратилась в государство, которое сегодня запрещает существование любой политической оппозиции», а внутри самой страны «с помощью пропаганды в фашистском стиле» был внедрен «культ личности вокруг фигуры Владимира путина».

Джерело: https://t.me/gulagru/66197

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