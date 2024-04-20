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Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признавать путина легитимным президентом

Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признавать путина легитимным президентом

Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась признавать Владимира путина легитимным президентом рф, следует из опубликованной на сайте ПАСЕ резолюции. В документе сказано, что путин в 2024 году стал президентом в результате выборов, которые не были свободными и честными, а режим путина назван «приверженным войне с демократией». В ПАСЕ призвали страны Европы прекратить все контакты с россией, кроме гуманитарных.

«Ни одному подлинному оппоненту Владимира путина даже не было разрешено баллотироваться», — говорится в резолюции.

В ПАСЕ добавили, что россия «постепенно превратилась в государство, которое сегодня запрещает существование любой политической оппозиции», а внутри самой страны «с помощью пропаганды в фашистском стиле» был внедрен «культ личности вокруг фигуры Владимира путина».

Джерело: https://t.me/gulagru/66197

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Темы: єс, путін, росія

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