Американські технокорпорації планують відмовитися від використання паролів

Apple, Google і Microsoft заявили в четвер, що хочуть позбутися паролів і замінити їх більш безпечним способом доступу до облікових записів або пристроїв.

Технологічні гіганти США спільно оголосили про підтримку загального стандарту, який дозволить людям входити в систему, розблоковуючи свої мобільні телефони, скажімо, за допомогою відбитків пальців або розпізнавання обличчя.

«Повний перехід до світу без паролів почнеться з того, що споживачі зроблять це природною частиною свого життя», — сказав віце-президент Microsoft Алекс Сімонс.

«Працюючи разом як спільнота на різних платформах, ми можемо нарешті досягти цього бачення та досягти значного прогресу в напрямку усунення паролів».

Залежність лише від паролів розглядається як серйозний недолік безпеки в Інтернеті, оскільки люди роблять їх занадто простими або використовують один і той самий кілька разів, щоб полегшити керування багатьма обліковими записами.

Прийняття стандартів, створених Альянсом FIDO і Консорціумом Word Wide Web, дозволить веб-сайтам і виробникам пристроїв створювати безпечні варіанти без пароля у своїх пристроях, йдеться у релізі груп.

Використання безпечних ключів замість паролів завадить фішинговим шахрайствам, які обманом змушують людей розкривати облікові дані для входу, і хакерів, які крадуть такі дані.

«Сьогодні це є важливим шагом на шляху до безпеки, щоб заохочувати вбудовані найкращі методи безпеки та допомогти нам вийти за межі паролів», — сказала директор агентства з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США Джен Істерлі.

Підтримка входу без пароля буде вплетена в програмне забезпечення Android і Chrome протягом наступного року, сказав менеджер з продуктів Google і президент FIDO Alliance Сампат Срінівас.

Apple і Microsoft оголосили про плани зробити те ж саме зі своїм програмним забезпеченням.

«Це спростить вхід на різних пристроях, веб-сайтах і програмах незалежно від платформи — без необхідності вводити єдиний пароль», — сказав Срінівас у блозі. «Коли ви входите на веб-сайт або в додаток на своєму телефоні, ви просто розблокуєте свій телефон».

Мобільні телефони будуть зберігати облікові дані FIDO, які називаються «ключом доступу», які будуть використовуватися для розблокування онлайн-рахунків, пояснив Срінівас. «Щоб увійти на веб-сайт на комп’ютері, вам просто потрібен телефон поруч, і вам буде запропоновано розблокувати його для доступу», – сказав Срінівас.

Відмова від паролів була визнана більш безпечною, ніж двофакторна аутентифікація, яка передбачає отримання одноразових кодів доступу, які надсилаються текстовими повідомленнями або електронною поштою, як вторинне підтвердження під час входу на сайти або служби.

Источник: internetua.com

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