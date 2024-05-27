Байден не поїде у Швейцарію на "саміт миру", який організовує Зеленський

Бо, за словами свого оточення, не бачить у цьому заході якогось сенсу.

Натомість, у цей час він відправиться у Каліфорнію, де за підтримки таких зірок, як Джордж Клуні та Джулія Робертс опікуватиметься збором коштів на передвиборчу компанію.

Основною інтригою цього турне стане питання, чи приєднається до команди Байдена Тейлор Свіфт. Американська зірка, яка, за версією TIME стала людиною 2023-року і є найбільш популярною особою у США. У якої тільки підписників в Інстаграмі 284 мільйона!

Дві третини американців кажуть, що якби Байден зробив її віце-, вони б віддали за нього свої голоси на виборах. От тільки навіщо це Тейлор Свіфт?

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19354

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