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Чергове нововведення Маска в X викликало у користувачів роздратування

Чергове нововведення Маска в X викликало у користувачів роздратування

Соцмережа X перестала показувати користувачам заголовки опублікованих на платформі статей. Замість них вони бачать лише ілюстраційні фото і домени. За даними The Verge, у більшості користувачів це нововведення викликало роздратування.

Детально

Про те, що сервіс мікроблогів має намір відмовитися від публікації заголовків статей, стало відомо в серпні. Про це повідомили журналісти Fortune. В інтерв’ю виданню Ілон Маск підтвердив, що це нововведення було придумано особисто ним. Воно дасть змогу “значно поліпшити естетику”.

Не так давно мільярдер звернувся до користувачів із проханням частіше публікувати контент безпосередньо на X з метою підвищення залученості соцмережі. За його словами, час, який витрачають користувачі на X, оптимізується за допомогою спеціальних алгоритмів. Проведене дослідження показало, що інтерес користувачів до посилань, що ведуть на сторонні інформаційні ресурси, нижчий, ніж до матеріалів, опублікованих на X. Маск рекомендував авторам контенту з платною підпискою розміщувати в сервісі мікроблогів лонгріди.

Источник: prostomob.com

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