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Несеться хайп навколо блокування офіційних ботів

Несеться хайп навколо блокування офіційних ботів

Несеться хайп навколо блокування офіційних ботів, яке сталось, ніби, через те, що Україна планувала заблокувати Телеграм.

1. Законопроекту про блокування Телеграма не існує в природі. Існує законопроект, який має поширити правила, що стосуються, наприклад, Ютьюба, і на Телеграм. Тому що нинішнє українське законодавство встановлює правила для відеосервісів, соцмереж, але не встановлює для сервісів типу Телеграма. Отака прогалина в законі. Її, насправді, логічно виправити.

2. Авторів законопроекту цілеспрямовано поливають брудом вже кілька тижнів. Прив'язати їх до нинішньої ситуації — вдале рішення, щоб їх ще більше очорнити. 99% людей не будуть розбиратись в деталях.

3. Блокування ботів — це дно.

4. Навіть якби (уявимо) законопроект говорив про блокування Телеграма, з якого дива така ідея могла би бути адекватним обґрунтуванням для блокування ботів? Це показало б лише мстивість Дурова.

Законопроект читайте тут (https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/43884)

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3567

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