Несеться хайп навколо блокування офіційних ботів, яке сталось, ніби, через те, що Україна планувала заблокувати Телеграм.

1. Законопроекту про блокування Телеграма не існує в природі. Існує законопроект, який має поширити правила, що стосуються, наприклад, Ютьюба, і на Телеграм. Тому що нинішнє українське законодавство встановлює правила для відеосервісів, соцмереж, але не встановлює для сервісів типу Телеграма. Отака прогалина в законі. Її, насправді, логічно виправити.

2. Авторів законопроекту цілеспрямовано поливають брудом вже кілька тижнів. Прив'язати їх до нинішньої ситуації — вдале рішення, щоб їх ще більше очорнити. 99% людей не будуть розбиратись в деталях.

3. Блокування ботів — це дно.

4. Навіть якби (уявимо) законопроект говорив про блокування Телеграма, з якого дива така ідея могла би бути адекватним обґрунтуванням для блокування ботів? Це показало б лише мстивість Дурова.

Законопроект читайте тут (https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/43884)

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3567

Новости портала «Весь Харьков»