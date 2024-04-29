Трамп не залишить Україну без підтримки - Сікорський

Якщо на виборах президента США переможе Дональд Трамп, то не варто вважати, що він залишить Україну без підтримки і буде грати на руку кремлю, — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю партнерському видавництву Politico Axel Springer.

Сікорський наголосив, що позиція Трампа щодо України "не така чорно-біла, як дехто думає".

"Дональд Трамп був правий у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону", — зазначив очільник МЗС Польщі.

Він також нагадав, що перші протитанкові системи Javelin були передані українському війську саме за президентства Трампа.

Також Сікорський вказав на те, що Трамп погодився з форматом проєкту про подальшу підтримку України, який після того нарешті схвалила Палата представників.

"Тож я сподіваюся, що кандидат Трамп побачив, що спротив наданню допомоги Україні не популярний у США і це шкодить його шансам", — заявив Сікорський.

Джерело: https://t.me/znua_live/145799

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